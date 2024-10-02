"أول مرة اسمعه يقول هصلي"...كيف يقضى أحمد فتوح أيامه بعد أزمته الأخيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون ما حدث سببا لعودته للطريق الصحيح.

وقال عبد الواحد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "فتوح كان موجودا مع قائمة الفريق في السوبر الأفريقي، الشكل العام كان لصالحه، والمدرب كان يريده، حتى أنه كان يمكن أن يشارك في المباراة".

وأضاف: "منذ البداية وأنا على تواصل مع فتوح والأزمة في طريقها للحل إن شاء الله، وفي مرة اتصلت على فتوح لأخبره بحضور مباراة قال لي "هصلي وأنزل"، وكانت هذه المرة الأولى التي أسمعه يقول فيها هذا، وهذه الأزمة ستكون سببا في عودته للطريق الصحيح".

وتعرض فتوح لحادث سير في أغسطس الماضي، أسفر عن وفاة أحد المارة وتعرض اللاعب للمحاكمة بتهمتي القتل الخطأ والتعاطي، وتم الإفراج عنه مقابل كفالة قدرها 50 ألف جنيه، وتأجيل المحاكمة لجلسة 22 أكتوبر.

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