"حسام حسن كشفها".. شوبير يوضح السبب الحقيقي لاستبعاد إمام عاشور من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، السبب الحقيقي، لاستبعاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من معسكر المنتخب الوطني المقبل.

وأعلن حسام حسن قائمة المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة موريتانيا المقبلة، في تصفيات كأس الأمم الأفريقي، وقرر استبعاد إمام عاشور.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هديلك معلومة في موضوع إمام عاشور مع منتخب مصر، اللاعب في التجمع الماضي، غادر المعسكر لأنه مصاب بس الإصابة كانت خفيفة وما تستدعيش الخروج".

وأضاف: "إمام عاشور شعر أنه لن يلعب بشكل أساسي في المعسكر الماضي، وكان يعاني من إصابة خفيفة وراح للطبيب قاله أنا مصاب، الطبيب قاله خلاص براحتك وفعلا خرج من المعسكر، بس كان شعوره أنه مش هيلعب".

أكمل: "حسام حسن طبعا كشفها وحس بكده راح المرادي قال بقولك أيه بقى لا إصابة ولا مش إصابة، إمام مش موجود معايا في المعسكر".

وأتم تصريحاته: "هنا السؤال هل إمام عاشور مستواه الحالي يخليه متواجد مع منتخب مصر؟ وهل لمجرد أنه لاعب في الأهلي يبقى لازم يكون موجود؟ أنا بتكلم بكل صراحة".

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