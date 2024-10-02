فليك: لا أهتم بغضب النجوم والفريق هو النجم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه لا يعبىء كثيرا بغضب أي لاعب عندما يتم تغييره لأن ما يحدث هو جزء من اللعبة و تعقيداتها .

وكان الثنائي البولندي روبرت ليفاندوفيسكي والاسباني لامين يامال قد ظهر عليهم الضيق عندما تم تغييرهم في الربع ساعة الاخير في مباراة برشلونة امام يونج بويز السويسري في الجولة الثانية لبطولة دوري ابطال اوربا ودخول الثنائي باو فيكتور والهولندي فرانكي دي يونج العائد بعد غياب طويل حيث كان يسعى ليفاندوفيسكي الى تسجيل هدف ثالث ليكون هاتريك بينما كان يرغب لامين يامال في التسجيل قبل الخروج من الملعب .

وقال هانز فليك في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية : هذا جزء من اللعبة فليس لدينا بالفريق لاعب واحد بل الكثير من الاعبين لذلك بعد لعب عدد كبير من الدقائق والنتيجة شبه مضمونة لابد من اجراء تغييرات وهذا امر معتاد . اعرف ان ليفندوفيسكي كان يرغب في الاستمرار في اللعب بكل تأكيد لكن لا يمكننا ان نأخذ في الاعتبار ما اذا كان الاعب يرغب في الاستمرار في اللعب ام لا فهذا هو قرار المدير الفني .

وعن مشاركة فرانكي دي يونج و انسو فاتي في المباراة قال هانز فليك : عودة دي يونج تمثل اضافة كبيرة لنا في خط الوسط بينما يبدو انسو فاتي في حالة ممتازة في التدريبات وهو يرغب في العودة الى مستواه وهو يستحق المساندة منا .