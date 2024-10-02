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الزمالك يعلن موعد السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وحقق الزمالك مؤخرا بطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما في المملكة العربية .

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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