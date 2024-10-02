"مشكلة في غرفة الملابس".. أحمد سليمان يكشف لأول مرة سر فشل صفقة بن شرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، أسباب فشل صفقة ضم المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال أحمد سليمان في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "المشكلة التي عطلت صفقة التعاقد مع بنشرقي هي الأمور المالية فقط، ولو كنا تعاقدنا مع بن شرقي بالمبلغ الذي طلبه كانت ستحدث مشكلة في غرفة الملابس بين اللاعبين".

أضاف: "بن شرقي طلب الحصول على مليون و300 ألف دولار ونحن عرضنا عليه 600 ألف دولار وهو رفض، وبعد ذلك ذهب اللاعب للريان القطري بنفس المبلغ الذي عرضناه عليه".

وأوضح: "من الأشياء التي يجب أن تحسب لهذا المجلس هو أننا درسنا كل الصفقات قبل التعاقد معها، وولأول مرة يصل اللاعبين للحصول على 100% من مستحقاتهم قبل مباراة السوبر".

وأتم تصريحاته: "قبل قدومنا كان هناك لاعبين لم يحصلوا على 60% من عقودهم من الموسم الماضي، وممدوح عباس تحمل النسبة الأكبر".

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