"واثقون من مساندة جميع الجهات".. طلب جديد من الأهلي قبل مواجهة العين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب مجلس إدارة النادي الأهلي، من الجهات الأمنية، الموافقة على السماح بحضور السعة الكاملة للاستاد القاهرة في مواجهة العين الإماراتي ببطولة إنتركونتننتال.

ويلتقي الأهلي مع نظيره العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري، في بطولة إنتركونتننتال، على استاد القاهرة الدولي.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن المجلس طالب الجهات الأمنية بحضور الجماهير بالسعة الكاملة، في المواجهة المقبلة أمام العين الإماراتي، نظرا لأهمية اللقاء.

وأوضح المصدر: "الجميع يعلم أهمية المباراة وأنها حاسمة وننتظر وصول الموافقة على هذا الطلب، وواثقون من مساندة جميع الجهات المعنية للأهلي الذي يمثل مصر في بطولة إنتركونتننتال".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، خسر لقب السوبر الأفريقي، من على يد نظيره الزمالك، بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية في المملكة العربية السعودية.

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