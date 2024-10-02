شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 20% من عقود لاعبى الزمالك حال عدم التتويج ببطولتين فى الموسم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك تعديل اللائحة الداخلية للفريق، فى الموسم الجديد من أجل تحفيز اللاعبين على التتويج بالبطولات فى الموسم الجديد.

وبحسب التصريحات الإعلامية الصادرة عبد الواحد السيد مدير الكرة فى الفريق، اشترط مسئولو نادى الزمالك فى اللائحة الجديدة والتى وافق عليها اللاعبين خصم 20% من قيمة عقودهم حال عدم تتويجهم ببطولتين فى الموسم ليكون هذا الأمر دافع لهم للفوز بالألقاب فى الموسم الجديد.

ويبدأ فريق الزمالك خلال الساعات القادمة للمرحلة القادمة والتي يستهلها بمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بعد غلق صفحة التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بنتيجة 4-3، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله..

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم 19 أكتوبر بالسعودية، والفائز يلعب المباراة النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف النهائي الآخر