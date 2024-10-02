شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2-10-2024 ، العديد من الأخبار الهامة، والتي جاء في مقدمتها، حقيقة هروب كولر عن الأهلي وإحالة الشناوي إلى دكة البدلاء، وآخر تطورات تجديد عقد عبد الله السعيد في الزمالك.

استادات تعلن التوسع في استخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في قطاع الرياض

عقدت شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى ، مؤتمراً صحفياً اليوم للإعلان عن طفرة كبيرة في التحول الرقمي في تشكيل قطاع الرياضة، وتحسين الأداء، وزيادة التفاعل الجماهيري، وخلق نماذج أعمال مبتكرة.

أمينة عرفى تتأهل إلى ربع نهائى بطولة قطر كلاسيك للاسكواش

تأهلت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفى، إلى الدور ربع نهائى ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، التى تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

الزمالك يكلف حسين لبيب بملف تجديد عقود عبد الله السعيد وزيزو

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تولى حسين لبيب رئيس النادى الإشراف على ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب القلعة البيضاء لمدة موسم آخر إضافى، وفقا لما كشفه الإعلامى محمد الليثى فى برنامج 10 و 10.

الإسماعيلى يمنح شوقى غريب حرية اختيار جهازه المعاون

منح مسئولو الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، شوقى غريب المدير الفنى الجديد للدراويش، حرية اختيار جهازه المعاون بدون أى تدخلات أو طرح أسماء من أبناء الإسماعيلى.

حقيقة هروب كولر وسفره بدون إذن الأهلى.. وطلب إحالة الشناوى للدكة

كشف الإعلامى محمد الليثى أن إدارة النادى الأهلى مُستاء جداً من الشائعات والأنباء التى خرجت خلال الساعات الأخيرة بخصوص هروب مارسيل كولر مدرب الفريق وسفره إلى سويسرا دون إذن من الأهلى بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام الزمالك يوم الجمعة الماضية بالسعودية.

ميكالي يطلب معسكرا لمنتخب الشباب مواليد 2005 فى أكتوبر

طلب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، في شهر أكتوبر الجاري في أول تجمع يقوده المدرب بعد تسلمه قيادة المنتخب من وائل رياض.

محمد رمضان يتسلم الملفات الإدارية لفريق الكرة بالأهلي من قمصان

يُسلم سامي قمصان المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالقلعة الحمراء كل الملفات الإدارية والتقارير الخاصة بفريق الكرة بالنادي، بعد تكليفه بالمنصب الجديد ومن ضمنه القيام بمهام مدير الكرة، من أجل استكمال المهام الخاصة بالفريق.