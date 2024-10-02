شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثي: أوقفت خطورة وسام بالسوبر بمذاكرته وهذا موقفي من التجديد والان مع تفاصيل الخبر

قال التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن النادي الأهلي لديه لاعبين مميزين دائمًا وليس وسام أبو علي فقط والدليل أنهم يتنافسون على كل البطولات وحصد اللقب الإفريقي.

وأضاف حمزة المثلوثي، في تصريحات إذاعية: لعبت ضد وسام أبو علي مرتين وأصبحت أحفظه جيدا بعدما ذاكرته قبل المباراة بجانب أني لدي بعض الخبرات، بجانب وجود حسام عبد المجيد الذي قدم مباراة مميزة.

وقال المثلوثي، إن جميع اللاعبين أغلقوا على أنفسهم جيدًا قبل السوبر الإفريقي، والجميع كان في حالة تركيز بسبب ما حدث قبل المباراة من الإعلاميين واللاعبين السابقين.

وأضاف أنه حتى لو كان بطريقة هزار فلا يمكن أن تتحدث عن الزمالك بهذه الطريقة، ولا بد أن تحترم المنافس، شعرنا بحالة غضب ووضعنا ذلك في الملعب، وأوضح: قبل بداية المباراة كنا في غرفة الملابس وتحدثنا عن الروح، وكل ما يهمنا هو الروح والرجولة، ولم نتعاتب على ضياع الفرص أو ما شابه لكن الأهم كان الروح.

وكشف لاعب الزمالك، موقفه من التجديد بعد نهاية الموسم، وإمكانية استمراره حتى نهاية الموسم، وقال إنه لا يمكن لأي شخص أن يرفض نادي الزمالك، والاستمرار داخل جدرانه، وتابع: الزمالك شيء خاص في مسيرتي ولقيت كل الحب والاحترام، لكن لم يتم فتح باب التجديد حتى الآن، موضحا أنه لا توجد اتصالات للتجديد حتى الأن لكنه يعتبر نفسه أحد أبناء النادي.

كما قال حمزة المثلوثي، إن نادي الزمالك هو بيته الآخر بعد بيته، ولا يمكن أن يشتكي أو يتحدث عن مشكلاته، وأضاف: أصبر على الزمالك دائمًا وأنا أجنبي وسأخذ أموالي، لكن حاليًا لا توجد مشكلات مالية أو مستحقات متأخرة.

وتحدث اللاعب التونسي، عن علاقته بمواطنه علي معلول لاعب الأهلي، مؤكدا إن علي معلول أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية، وأضاف : علي معلول أفضل أجنبي دخل مصر بالأرقام، وأتمنى له التوفيق وأتمنى تعافيه من الإصابة سريعا.

وكشف حمزة المثلوثي، موقفه من الغياب عن قائمة منتخب تونس في الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي، وقال: لا يحزنني عدم التواجد في المنتخب، وهي وجهات نظر، واختتم تصريحاته قائلا: أنا أقدم كل ما لدي وفي الأخير هي وجهات نظر فنية، وأنا أشجع المنتخب دائمًا سواء كنت موجودا أو لا.

ووجه المثلوثي رسالة لجماهير نادي الزمالك، بعد الفوز على النادي الأهلي، في بطولة كأس السوبر الإفريقي، وقال: أقول للجماهير ألف مبروك على لقب السوبر الإفريقي، وهي بطولة تاريخية، لكننا من يوم السبت سنغلق صفحتها.