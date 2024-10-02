شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا يتمم انتقاله إلى المجد الليبي لمدة موسم.. ويؤكد: هدفى مساعدته لاستعادة أمجاده والان مع تفاصيل الخبر

أنهى محمد بازوكا، مدافع الزمالك وزد إجراءات انتقاله إلى نادي المجد الليبي، الصاعد حديثا للدوري الليبي، لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر.

أكد بازوكا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه انضم إلى نادي المجد لمدة موسم واحد، وهو نادي كبير وهو اسم كبير ، وعاد للدوري الممتاز الليبي وصنع فريق جيد، تحضيرا للموسم الجديد، ويرغب في المنافسة على تقديم مستوى قوية.

شدد بازوكا على أن طموحه مع المجد بذل مجهود كبير مع المجد الليبي ومساعدته في استعادة أمجاده واحتلال مركز متقدم في جدول الدوري الليبي، والعودة مجددا للتألق، لاسيما وأن المنافسة في الكرة الليبية ستكون مشتعلة في الموسم الجديد.



بازوكا



بازوكا بعد التوقيع للمجد الليبي