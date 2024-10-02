منتخب السنغال يُعلن رحيل أليو سيسيه رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم رحيل المدرب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب أسود التيرانجا من القيادة الفنية بعد رفض وزارة الرياضة اعتماد تجديد تعاقده لمدة عام إضافي نتيجة عدة أسباب أبرزها الفشل في تحقيق الأهداف المحددة التي عين من أجلها.

وعلى حسب البيان الصادر من قبل اتحاد الكرة السنغالي، أن رحيل المدرب أليو سيسيه عن منتخب السنغال جاء بعد رفض وزارة الشباب والرياضة المصادقة على تمديد تعاقده لمدة عام إضافي.

وقاد سيسيه منتخب السنغال في إجمالي 99 مباراة، قاد أسود التيرانجا خلالها لتحقيق الفوز في 64 مباراة، التعادل في 22 مباراة وتعرض للهزيمة في 13 مباراة.

ونجح سيسيه في قيادة منتخب السنغال للتأهل لكأس العالم 2018، 2022، حيث تأهل رفقتهم لدور الـ16 في النسخة الأخيرة بقطر، إضافة للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 للمرة الأولى في تاريخ البلاد على حساب مصر في المباراة النهائية.