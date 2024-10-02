شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على تعديل عقد حسام عبد المجيد لترضيته مالياً والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل عقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بعد تقديمه مستوى جيد فى الفترة الأخيرة مع القلعة البيضاء.

وتتوافر قناعة كبيرة لدى مسئولى نادى الزمالك أن القيمة المالية التى يتقاضاها حسام عبد المجيد وتصل إلى 2 مليون جنيه تقريباً لا تتناسب مع المجهود الذى يقدمه اللاعب.

فى سياق مختلف، قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.