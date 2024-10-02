شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية كهربا للمشاركة فى التدريبات بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الطبي للأهلي على جاهزية محمود كهربا لاعب الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام غريمه الزمالك.

وتعرض محمود كهربا لوعكة صحية مفاجئة منذ أيام تم نقله على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يعود إلى منزله في اليوم التالي، ويصبح جاهزا بشكل طبيعي للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة الراحة السلبية لفريقه.

وكشف الإعلامى سيف زاهر، أن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادى الأهلى تم نقله إلى المستشفى مساء الأحد الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "إن محمود كهربا تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته".