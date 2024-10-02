شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يحضر مواجهة الإسماعيلي 2005 أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

حرص شوقي غريب المدير الفني الجديد لفريق الإسماعيلي، على حضور مباراة فريق الإسماعيلى 2005 أمام سموحة، وذلك بعد توليه القيادة الفنية للدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلى عبر موقع "فيس بوك"، صورة لشوقي غريب أثناء متابعة المباراة معلقا عليها: "كابتن شوقي غريب المدير الفني لفريقنا حاضرا في مواجهة فريق 2005 أمام سموحة".



ويجتمع شوقى غريب المدير الفنى السابق للمقاولون العرب ومنتخب مصر، مع مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن مساء اليوم الأربعاء، لتوقيع عقود تدريب الدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال.

ويوقع شوقى غريب، اليوم، على عقود تدريب الإسماعيلى لمدة موسم واحد، ويتفق مع مسئولى الدراويش على كل تفاصيل العقد لبدء مهمته مع الدراويش مباشرة.