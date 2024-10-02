الأبطال التاريخيين لبطولة كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات، بمشاركة أربعة أندية وهم "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

وتقام بطولة السوبر المصري، في دولة الإمارات، خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 24 من الشهر ذاته.

ويعد الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية، من بطولة كأس السوبر المصري، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب مودرن سبورت "فيوتشر" في المباراة النهائية، في النسخة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية أيضاً.

ويذكر أن الأهلي، هو حامل اللقب التاريخي لبطولة كأس السوبر المصري برصيد 12 بطولة، ويأتي من خلفه الزمالك برصيد 5 بطولات.

كما يمتلك كلا من المقاولون العرب، حرس الحدود وطلائع الجيش لقباً واحداً.

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