الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مواعيد، بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامته خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 24 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري خلال النسخة الحالية، في دولة الإمارات، بمشاركة أربعة فرق وهم، "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

وجاءت مواعيد مباريات البطولة كالتالي:

نصف النهائي.. الأحد 20 أكتوبر.. الزمالك ضد بيراميدز.. "ستاد آل نهيان"، في تمام الساعة 4:05 عصرا بتوقيت القاهرة، وفي اليوم ذاته تقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين الأهلي وسيراميكا، على ستاد "محمد بن زايد"، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، على ستاد "آل نهيان"، في تمام الساعة 4:05 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة النهائية للبطولة، يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري، على ستاد "محمد بن زايد"، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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