"بعد إعلان موعد البطولة".. اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مجلس أبوظبي الرياضي اليوم الأربعاء، عن مواعيد مباريات السوبر المصري، المقرر إقامته في الإمارات، خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته.

وتقام البطولة بمشاركة أربعة أندية مصرية وهم، "الأهلي، بيراميدز، الزمالك وسيراميكا كليوباترا".

وتشهد بطولة السوبر المصري، تواجد العديد من اللاعبين في الأربع أندية المشاركة، على أعلى مستوى فني، بالإضافة إلى القيمة التسويقية العالية التي يتمتعون بها أيضاً.

ويأتي احمد زيزو لاعب نادي الزمالك، في مقدمة اللاعبين الأعلى، من حيث القيمة التسويقية ببطولة السوبر المصري، بواقع 4.50 مليون يورو.

وفي المركز الثاني بقائمة أعلى اللاعبين المشاركين في بطولة السوبر المصري، من حيث القيمة التسويقية، يأتي لاعب النادي الأهلي إمام عاشور بقيمة وصلت إلى 2.50 مليون يورو، ويليه زميله بالفريق رضا سليم بقيمة 2.20 مليون يورو.

وجاء في المركز الرابع بقائمة أعلى اللاعبين المشاركين في البطولة من حيث القيمة التسويقية، الظهير الأيسر للنادي الأهلي يحيى عطية الله بواقع 2.20 مليون يورو ويليه لاعب بيراميدز رمضان صبحي بقيمة تسويقية بلغت 2.20 مليون يورو أيضاً.