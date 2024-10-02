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سيدنى يهزم كاليفورنيا 35 - 30 فى تحديد مراكز كأس العالم لليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 06:14 م

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى جامعة سيدنى الإسترالى على نظيره كاليفورنيا الأمريكى بنتيجة 35-30  فى إطار تحديد المراكز ببطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .

فيما تقام غدا الخميس مواجهتين فى تحديد المراكز، حيث يلتقى الخليج السعودى مع سيدنى الإسترالى 11 صباحا، وتوباتى البرازيلى مع الزمالك 2 ظهرا .

وحصلت الفرق المشاركة على راحة من المباريات الإثنين ، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل رحلة سياحية لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية الجديدة مثل الكاتدرائية و ساحة العب ، ثم تناول الغذاء و غلتقاط صورة تذكارية للوفود

وتشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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