شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السوبر المحلى.. الزمالك يفرض حظراً إعلامياً على اللاعبين فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك فرض حظراً إعلامياً على لاعبى القلعة البيضاء بداية من بعد غداً الجمعة استعدادا للتركيز فى بطولة السوبر المحلى المقرر لها فى الإمارات بمشاركة أندية الأهلى وبيراميدز وسيراميكا.

ويرغب عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك،فى الحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم الاستمرار فى نشوة التتويج بالسوبر الأفريقى كثيراً.

فى سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا