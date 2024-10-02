شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث خوض مباراة ودية خلال التوقف الدولي لتجهيز بدلائه والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الجهاز الفني للأهلي خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي، عقب عودة الفريق الأحمر للتدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر منذ خسارة لقب السوبر الأفريقي.

ويرغب كولر في خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء والصفقات الجديد التي انضمت في الصيف الحالي، لرغبته في انسجام اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى.

ويُسلم سامي قمصان المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالقلعة الحمراء كل الملفات الإدارية والتقارير الخاصة بفريق الكرة بالنادي، بعد تكليفه بالمنصب الجديد ومن ضمنه القيام بمهام مدير الكرة، من أجل استكمال المهام الخاصة بالفريق.



وقررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا من أجل فرض حالة من الانضباط وعدم الخروج عن النص أو التقصير داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر بعد حالة الاستهتار التي ظهرت على اللاعبين قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي خسرها الفريق الأحمر، ورغبة لجنة التخطيط في عودة الأمور إلى نصابها وفرض حالة من الهدوء داخل غرفة ملابس الأهلي.



وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات الإدارية، والاستعداد للمرحلة المقبلة، كما قررت لجنة التخطيط أن يكون محمد رمضان مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل ، وأكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق .