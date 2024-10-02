شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكونغ فو تصل القاهرة بعد حصد 11 ميدالية فى بطولة العالم بسلطنة بروناي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر للوشو كونغ فو اليوم الأربعاء مطار القاهرة بعد مشاركتها في منافسات بطولة العالم التاسعة للشباب والناشئين التي أقيمت في سلطنة بروناي خلال الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر 2024 بمشاركة 80 دولة.

وتمكنت البعثة من حصد 11 ميدالية متنوعة ليحتل الفراعنة المركز الثالث على العالم بعد إيران والصين في انجاز كبير للاتحاد المصري للووشو كونغ فو وفي الساندا.

ورافق البعثة في رحلة العودة شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للوشو كونغ فو والذي كان مديرا لبطولة العالم بسلطنة بروناي.

حصد المنتخب المصري على 6 ميداليات حيث فاز يوسف كريم البهائي ميدالية ذهبية وسلمي عبد الحميد ميدالية برونزية وجمعة منصور ميدالية برونزية وعمر عبد المقصود ميدالية برونزية وحبيبة رمضان ميدالية برونزية.

وفي الأساليب حصد عمار حسن ميدالية فضية وسيف حمدي ميداليتين فضية وبرونزية كما فاز بلال حسن بميدالية برونزية ويمنى محمد ميدالية برونزية.