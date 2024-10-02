شباب الأهلي يتفوق على المحلة بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 ، على ضيفه غزل المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح معاذ عطية التسجيل للأهلي في الدقيقة 36 بتسديدة صاروخية من بعد دائرة منتصف الملعب بمسافة قليلة، وأضاف فارس خالد الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق برأسية رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2 - صفر.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه ونجح معتز محمد في تسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 58 برأسية قوية إثر ركلة ركنية، وتوالت بعدها المحاولات على المرمى، ولكن لم تترجم إلى أهداف أخرى، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة دون رد.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال ومعتز محمد ومعاذ عطية ومحمود لبيب.

الوسط: أسامة أحمد وفارس خالد وإبراهيم عادل وأحمد وحيد.

الهجوم: محمد أحمد "شيبا" ومحمد رأفت.

وشارك طارق فوزي بدلًا من وحيد، وفارس الشافعي بدلًا من لبيب، وحسام عادل بدلًا من محمد رأفت، وآدم سمير بدلًا من فارس خالد، وهشام مصطفى بدلًا من أسامة أحمد.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات، على حساب إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، مسجلًا 8 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيِّا، ومحمود سمير مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.