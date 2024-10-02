أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهات السوبر المصري بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المتحدة للرياضة ، إذاعة مواجهات كأس السوبر المحلي بمشاركة أندية الأهلي والزمالك ، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، خلال شهر أكتوبر الجاري.





وأكد مجلس أبو ظبي الرياضي اليوم الأربعاء ، مواعيد مواجهات كأس السوبر المصري المقرر إقامته خلال شهر أكتوبر الجاري ، بالإمارات ويضم أربعة فرق "الأهلي بطل الدوري ، الزمالك بالكارت الذهبي ، بيراميدز بطل كأس مصر ، سيراميكا بطل كأس الرابطة.

وتجرى مواجهات الدور نصف النهائي مساء يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري الأولى تجمع بين الزمالك وبيراميدز على ملعب ستاد آل نهيان الرابعة وخمس دقائق عصرًا ، وفي اليوم ذاته الأهلي وسيراميكا كليوباترا الثامنة مساءً على ملعب ستاد محمد بن زايد.

وتأتي المواجهة النهائية على ملعب محمد بن زايد الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، والرابعة وخمس دقائق عصرًا تحديد المركزين الثالث والرابع ، يوم الخميس 24 أكتوبر.