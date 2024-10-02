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أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهات السوبر المصري بالإمارات

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المتحدة للرياضة ، إذاعة مواجهات كأس السوبر المحلي بمشاركة أندية الأهلي والزمالك ، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، خلال شهر أكتوبر الجاري.
 


وأكد مجلس أبو ظبي الرياضي اليوم الأربعاء ، مواعيد مواجهات كأس السوبر المصري المقرر إقامته خلال شهر أكتوبر الجاري ، بالإمارات ويضم أربعة فرق "الأهلي بطل الدوري ، الزمالك بالكارت الذهبي ، بيراميدز بطل كأس مصر ، سيراميكا بطل كأس الرابطة.
وتجرى مواجهات الدور نصف النهائي مساء يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري الأولى تجمع بين الزمالك وبيراميدز على ملعب ستاد آل نهيان الرابعة وخمس دقائق عصرًا ، وفي اليوم ذاته الأهلي وسيراميكا كليوباترا الثامنة مساءً على ملعب ستاد محمد بن زايد.

وتأتي المواجهة النهائية على ملعب محمد بن زايد الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، والرابعة وخمس دقائق عصرًا تحديد المركزين الثالث والرابع ، يوم الخميس 24 أكتوبر.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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