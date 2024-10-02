موقف ميندي من المشاركة مع الأهلي في موقعة الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يتابع المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي موقف الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق، من المشاركة في المباراة المُقبلة ضد الهلال.

الآم المفصل تبعد ميندي عن أخر مباراتين

وكان ميندي غاب عن المشاركة في أخر مباراتين للأهلي ضد أمام القادسية في دوري روشن والوصل في بطولة آسيا للنخبة، وذلك بسبب شكواه من الآم في مفصل القدم.

ويخضع الحارس السنغالي، لفحص طبي، اليوم الأربعاء، يحدد على إثره قرار مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمه قبل مباراة الهلال، حسبما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية.

ويستعد فريق أهلي جدة لمواجهة نظيره الهلال، في المباراة التي ستقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الجدير بالذكر أن فريق الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما يأتي فريق الأهلي في المركز السابع برصيد 7 نقاط.