ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ووفقا لما أعلنه مجلس أبوظبي الرياضي فأن مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ستقام يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر علي ملعب ستاد محمد بن زايد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي حال نجاح الأهلي في تخطي سيراميكا كليوباترا فسيواجه الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز يوم الخميس 24 أكتوبر في المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

أما في حال السقوط أمام سيراميكا سينافس الأحمر في مباراة المركز الثالث على استاد آل نهيان يوم الخميس 24 أكتوبر في تمام الساعة 4:05 عصرا بتوقيت القاهرة.

في سياق متصل أستقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدري الفني لفريق الأهلي، علي موعد سفر البعثة الي الامارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري والمقرر أن تقام في دولة الإمارات خلال الفترة من يوم 20 وحتي يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء إلي الإمارات يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري وفقا لما جاء في البيان الذي أصدره مجلس أبوظبي الرياضي.