فبركة للمشاهدات وتحقيق أرباح .. آخر تطورات قضية السحر لمؤمن زكريا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهدت الأيام الماضية، حالة من الجدل الواسعة في الشارع الرياضي المصري، بعد كل ما أثير حول وجود العثور على عدد من أعمال السحر لنجم النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وكان أحد عمال المقابر في منطقة البساتين ظهر يوم السبت الماضي، وتحدث عن وجود ورقة بأحد المقابر تحمل اسم وصورة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، ويوجد عليها بعض الطلاسم.

وتحولت القضية، إلى قضية رأي عام بشكل كبير، خاصة وأنه تتعلق بأحد أشهر لاعبي الكرة المصرية وهو نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا، بالإضافة إلى ربط اسم الكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق أيضاً بالأمر، بعدما تحدث عامل المقابر أن المدفن، الذي تم إلقاء السحر أمامه يتعلق بالكابتن مجدي عبد الغني.

ورد عبد الغني على هذا الأمر في تصريحات خاصة لمصراوي، قائلاً: "كل ما أثير خلال الساعات الماضية، قائلاً: "كل ما يقال مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة، ولا أعلم من هو الشخص الذي قال هذه التصريحات، وأيضاً لن أعرف من هو التربي".

وأضاف: "انا لا أمتلك أي مدفن في البساتين من الأساس".

واختتم عبد الغني: "كل ما يثار هو أمر غير منطقي من الأساس".

واستمرت القضية محل اهتمام، كل الوسط الرياضي المصري، بل واتخذت اتجاهاً قانويناً كبيراً، بعدما ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على الأشخاص، الذين أثاروا واقعة وجود أعمال سحر للاعب الأهلي السابق.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أصدرت بياناً رسمياً في وقت سابق، أكدت خلاله:

"بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن #القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم)، بمواجهته إعترف بإختلاقه الواقعة بالإشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) ".

وخلال التحقيقات، أكد مرتكبي الواقعة بأنهم، بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس ، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به، لكونهما شخصيات رياضية مشهورة.

كما أعلنوا إدعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة ، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

وقام قاضي المعارضات اليوم الأربعاء، بتجديد حبس أربعة أشخاص لمدة 15 يوماً، على خلفية قيامهم بالترويج بوجود أعمال السحر للنجم النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وعلق مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي السابق، على هذا الأمر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان للجميل ناكرا ومن قال كلمة سوء وراء ظهري، ومن آذاني ومن فرح لحزني حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني ومن قهرني وخذلني وابكاني".

والجدير بالذكر مؤمن زكريا من الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر لا يصيب سوى شخص واحد من بين كل 2 مليون شخص.

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