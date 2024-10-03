الإسماعيلي يكرم أبطاله في لعبة الكاراتيه

ياسر رشاد - القاهرة - كرم الدكتور أحمد عبدالرحمن عضو مجلس إدارة الإسماعيلي ،المشرف العام على قطاع النشاط الرياضي لاعبي ولاعبات فريق الكاراتية بالنادي، وذلك بعد حصد المركز الأول ببطولة منطقة الإسماعيلية للبراعم والتى أقيمت يوم الجمعة الماضي.

ويحرص مجلس الإدارة على تكريم أبطاله بشكل مستمر سعيا لتحفيزهم بغرض حصد مزيد من البطولات ورفع أسم النادي الإسماعيلي عاليا.

وقام الدكتور أحمد عبد الرحمن بإلتقاط صور تذكارية مع أبطال الكارتيه وسط أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة ،وفي حضور كابتن محمود خليل مدير إدارة النشاط الرياضي بالنادي.

يقود فريق الكاراتية جهاز فنى يضم ..

محروس شحاتة.. رئيس الجهاز

صلاح خليفة … مدرب

أحمد رمضان .. مدرب