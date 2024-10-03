تفاصيل اجتماع جمال علام اليوم مع ميكالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

عقد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا رسميًا مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة المدير الفني البرازيلي ميكالي.

حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الاتحاد والجهاز الفني، من بينهم المدير التنفيذي للاتحاد وليد العطار، والمدير الفني للمنتخب علاء نبيل، بجانب عدد من المعاونين الفنيين.

ضم الجهاز الفني الجديد عدة أسماء، من بينها المدرب العام البرازيلي ريكاردو ريسندي، المدرب المساعد علاء عبده، ومدرب حراس المرمى موسيس، بالإضافة إلى ليوناردو مدرب الأحمال البدنية، وجواو محلل الأداء.

شارك أيضًا في الاجتماع كلا من خالد سرحان كمترجم، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي، بجانب الفريق الطبي بقيادة الدكتور هاجد العنتبلي، واستشاري التأهيل الدكتور صلاح عاشور. كما شارك في الاجتماع الإداريان عمرو سلمان وأحمد إيهاب.

خلال الاجتماع، أعرب جمال علام عن ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد بقيادة ميكالي، مشيرًا إلى خبراته السابقة مع المنتخب الأولمبي، وقيادته للفراعنة لتحقيق المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأكد علام أن الاتحاد يضع آمالًا كبيرة على ميكالي وفريقه في بناء جيل جديد لكرة القدم المصرية.

من جانبه، عبر ميكالي عن شكره لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم المتواصل، مؤكدًا أنه يطمح لتقديم أداء يُرضي طموحات الجماهير المصرية.

كما شدد على رغبته في بناء جيل شاب يكون إضافة قوية لمستقبل الكرة المصرية. وأعرب عن سعادته بالتواجد في مصر، مشيرًا إلى حماسه للعمل مع الجهاز الفني المعاون.