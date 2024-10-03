شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس إتمام بيراميدز صفقة صديق إيجولا من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي بيراميدز فى إتمام التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب النيجيري صديق إيجولا، الجناح الأيسر قادما من نادي سيراميكا، لدعم صفوفه خلال المرحلة المقبلة، بلاعب قوي ومتميز، في إطار خطة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة بأفضل العناصر استعدادا للموسم الجديد، الذي يخوض فيه العديد من البطولات محليا وقاريا.

بيراميدز حسم صفقة صديق أوجولا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند باحقية الشراء، مقابل انتقال الجنوب أفريقي فخرى لاكاى ومحمود زلاكا لصفوف سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، وما زالت المفاوضات بين بيراميدز وسيراميكا جارية بشأن ضم الأخير لإسلام عيسى ضمن الصفقة.

صديق إيجولا يبلغ من العمر 23 عاما من مواليد نيجيريا فى 10 نوفمبر 2000، ولعب إيجولا خلال مشواره 76 مباراة في الدوري المصري الممتاز، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى.

ولعب إيجولا 6 مباريات في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفا وصنع 4 أهداف أخرى، وتوج باللقب مع نادي سيراميكا كليوباترا. وشارك إيجولا كذلك في 3 مباريات ببطولة كأس مصر، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا واحدا، حيث لعب إيجولا بقميص نادي سموحة 51 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 4 أهداف أخرى، ومع سيراميكا لعب 34 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 11 هدفا.