شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه طلائع الجيش اليوم فى ثانى ودياته استعدادا للسوير والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، فريق طلائع الجيش في السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوى، استعدادا لكأس السوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات فى الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجارى.

وخاض سيراميكا مباراة ودية أمام السكة الحديد وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى أولى مبارياته الودية ويبحث أيمن الرمادى عن بعض الوديات لتجهيز الفريق بشكل قوى.

ويلتقى فريق سيراميكا مع الأهلى في بداية مباريات السوبر المحلى، حيث تأهل الفريق للسوير بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الثانى على التوالي، بينما حصد الأهلى لقب الدورى.

وطلب أيمن الرمادى من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد فى المران وإخراج كل ما لديهم من أجل حجز مكان أساسى فى تشكيل الفريق، وأن فرص كل اللاعبين متساوية، والعطاء والجهد هو الفيصل.

وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة.