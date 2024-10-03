شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ممنوع من "السوشيال ميديا"بعد استبعاده من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

حرص مسئولو نادى الزمالك على احتواء حزن عمر جابر لاعب الفريق بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطنى التى تستعد لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وطالب مسئولى نادى الزمالك عمر جابر بعدم التعليق على قرار استبعاده من قائمة منتخب مصر على وسائل التواصل الاجتماعى أو أى وسيلة إعلامية،مشددين عليه بأن يكون هذا القرار حافزا لاستمرار الرد فى الملعب على وجهة نظر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

واقتنع عمر جابر بوجهة نظر مسئولى نادى الزمالك ووعدهم بالتزام الصمت خلال الفترة المقبلة وعدم الاعتراض على قرارات الجهاز الفنى للمنتخب،كما أبلغهم بأن الرد سيكون فى الملعب لإثبات جداراته بالتواجد بين صفوف الفراعنة.

من ناحية أخرى يستعد نادي الزمالك لخوض تحدٍ جديد، بعد تتويج القلعة البيضاء مؤخراً بكأس السوبر الأفريقي عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ويلتقى نادى الزمالك "الحاصل على الكارت الذهبى، مع بيراميدز بطل الكأس فى نصف نهائى السوبر المصرى، بينما يلتقى الأهلى بطل الدورى مع سيراميكا بطل كأس الرابطة."