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والد مصطفى أشرف: اللاعب قريب من الانتقال إلى الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 11:45 م

تحدث والد اللاعب مصطفى أشرف نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال والد مصطفى أشرف في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب الأقرب للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة وتحديدا لنادي الزمالك".

وأضاف: "بوروسيا مونشنجلادباخ يريد تجديد عقد اللاعب، لكن مصطفى يرغب في الرحيل لخوض تجربة جديدة".

وأكمل: "مصطفى أشرف قدم أداء جيدا جدا مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الفترة الماضية". واختتم حديثه قائلًا: "مصطفى أشرف سيكون إضافة قوية للفريق الذي سينتقل له خلال الفترة المقبلة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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