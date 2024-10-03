شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: زيزو طلب فوق 60 مليونا للتجديد وهذا موقف الزمالك من رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، إن رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز متواجد ضمن اهتمامات القلعة البيضاء، ومسئولو الأبيض لديهم رغبة كبيرة فى الحصول على خدماته، لكن النادى ينتظر تحركا من اللاعب بإبداء رغبته في الانتقال وإثبات ذلك بالأفعال.

وأكد هشام نصر خلال حواره لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد أن باب الانتقالات الصيفية في نادى الزمالك لم يغلق والنادى ينوى التعاقد مع صفقتين محليتين بالاتفاق مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، مؤكداً أن فى ذات الوقت أن التعاقد مع أسامة جلال أو غيره رؤية أصيلة للجهاز الفني.

كما تحدث نائب رئيس الزمالك عن ملف تجديد عقد زيزو مع القلعة البيضاء، مؤكداً أن اللاعب يجيد استخدام نجوميته وطلب أكثر من 60 مليون من أجل التجديد للقلعة البيضاء، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر حق أصيل له.

وكشف نصر أن الزمالك سدد حوالى مليارا و200 ألف جنيه ديون، موضحاً أن هذا الرقم الكبير لو تم استغلاله بشكل إيجابى لخدمة النادى كان سيفرق كثيراً، لافتاً إلى أن النادى ما زال عليه مستحقات لفرجانى ساسى لاعب الفريق السابق والبرتغالى جايمى باتشيكو مدرب الفريق الأسبق، وكذلك أقساط المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

وأشار هشام نصر إلى أن المفاوضات ما زالت جارية مع البنينى سامسون أكينيولا لاعب الفريق الحالي لفسخ عقده بالتراضى دون تصدير أزمة جديدة للنادى، مؤكدا أن النادى معرض لإيقاف القيد خلال أيام.

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن مسئولي نادى بوخارست اليوناني خاطبوهم للحصول على البطاقة الدولية للجابونى آرون بوبيندزا وردوا عليهم بالرفض، كاشفاً أنهم يسيروا في المسار القانوني الصحيح للحصول على حقهم من اللاعب بعد تقديم شكوى في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأكد نصر أن الصورة الذهنية لنادى الزمالك بدأت تتغير والعلاقات تتحسن بصورة مستمرة مع جميع الأندية في الدورى المصرى، لافتاً إلى أنه شعر بتعالى لاعبى الأهلى على الكرة في مباراة السوبر الأفريقي من ردود فعلهم في اللقاء ولكن انقلب السحر على الساحر.

وتحدث نائب رئيس الزمالك عن ملف تجديد عقد زيزو مع القلعة البيضاء، مؤكداً أن اللاعب يجيد استخدام نجوميته وطلب أكثر من 60 مليون من أجل التجديد للقلعة البيضاء، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر حق أصيل له.