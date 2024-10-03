شكرا لقرائتكم خبر عن توقف أفراح السوبر الأفريقى فى الزمالك بفرمان من جوميز.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين بغلق ملف الاحتفالات بالسوبر الأفريقى والذى توج به الفريق الأبيض يوم الجمعة الماضية على حساب الأهلى.

وطالب جوميز اللاعبين بغلق ملف الاحتفال من أجل الاستعداد لبطولة السوبر المحلى المقرر له فى الإمارات، مشددا عليهم بضرورة مواصلة الأداء الجيد والتركيز من أجل التتويج باللقب.

وشدد جوزيه جوميز فى رسالته إلى اللاعبين بأن بطولة السوبر المحلى لا تقل أهمية عن السوبر الأفريقى ويجب التتويج بها لإثبات أن التتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الأهلى لم يكن عن طريق الصدفة.

ويبدأ فريق الزمالك خلال الساعات القادمة الاستعداد للمرحلة القادمة والتي يستهلها بمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بعد غلق صفحة التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بنتيجة 4-3، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم 19 أكتوبر بالسعودية، والفائز يلعب المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف النهائي الآخر.