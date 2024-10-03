شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد بديلا لـ هانى في تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن على الدفع بأحمد عيد لاعب النادي المصري في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر في مباراتي موريتانيا، المقرر لهما 11 و15 أكتوبر الجاري بتصفيات أمم أفريقيا.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد هاني أحد ابرز الركائز الأساسية للمنتخب، إصابته بجزع في أربطة الركبة خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات جديدة، بعد زوال الورم نهائيا لتحديد موقف اللاعب النهائي.

وكان هناك تخوف من الجهاز الطبي للفريق، من تعرض محمد هاني من إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي ولكن الأشعة جاءت مطمئنة إلى حد ما.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.