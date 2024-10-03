شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يعود للقاهرة خلال ساعات لاستكمال تأهيله بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعود التونسى على معلول الظهير الأيسر بالأهلي إلى القاهرة اليوم ،الخميس ، قادماً من تونس، حيث سافر السبت الماضي لقضاء إجازة هناك ، ويؤدي علي معلول برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، والذي يتابع حالته بشكل مستمر، قبل عودته للمشاركة في التدريبات نهاية أكتوبر المقبل أو بداية نوفمبر المقبل، وقام مسئولو الأهلي برفع اسم علي معلول من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي 31 أغسطس الماضي بسبب الإصابة.

وينتظر أن يستكمل علي معلول بعد عودته للقاهرة برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، والذي يتابع حالته بشكل مستمر، قبل عودته للمشاركة في التدريبات نهاية أكتوبر الجارى أو بداية نوفمبر المقبل، وقام مسئولو الأهلي برفع اسم علي معلول من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي 31 أغسطس الماضي بسبب الإصابة.

إدارة الأهلي استبعدت معلول من قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد لأنه سيكون مازال مُصاباً على أن يتم قيده في القائمة الثانية خلال يناير المقبل.

وكان وقع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي على عقد جديد لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادي فى 30 يونيو الماضي.

على صعيد متصل، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، منح لاعبي الفريق راحة 5 أيام عقب خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بإستاد المملكة آرينا بالرياض.