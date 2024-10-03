شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام تاوباتى البرازيلى فى ختام تحديد مراكز كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 03 أكتوبر 2024 06:30 ص
يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره تاوباتى البرازيلى الثانية ظهر اليوم الخميس ، فى إطار ختام تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم اليوم .
ونجح فريق يد الزمالك فى تحقيق الفوز على كاليفورنيا إيجلز الأمريكى فى أول مواجهات تحديد المراكز أول أمس الثلاثاء بنتيجة 41-23.
كما إستطاع الزمالك تحقيق الفوز بأول مبارياته بالبطولة على تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25 قبل الخسارة من فيزبريم المجرى 34- 27 الأحد.
فيما تأهل الأهلى كأفضل مركز ثانى بمجموعته بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الإسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.
وتشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.
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