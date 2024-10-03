شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام تاوباتى البرازيلى فى ختام تحديد مراكز كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره تاوباتى البرازيلى الثانية ظهر اليوم الخميس ، فى إطار ختام تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم اليوم .

ونجح فريق يد الزمالك فى تحقيق الفوز على كاليفورنيا إيجلز الأمريكى فى أول مواجهات تحديد المراكز أول أمس الثلاثاء بنتيجة 41-23.

كما إستطاع الزمالك تحقيق الفوز بأول مبارياته بالبطولة على تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25 قبل الخسارة من فيزبريم المجرى 34- 27 الأحد.

فيما تأهل الأهلى كأفضل مركز ثانى بمجموعته بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الإسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وتشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.