شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يقترب من قيادة الإسماعيلى في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

اقترب حمد إبراهيم والجهاز المعاون للراحل إيهاب جلال، من القيادة الفنية للإسماعيلى في الموسم الجديد، بعدما ابتعد شوقى غريب عن الصورة على الرغم من إعلان النادى عن تعيينه.

وكان من المقرر أن يوقع شوقى غريب على عقود تدريب الإسماعيلى أمس الأربعاء، وتواجد المدرب في الإسماعيلية من أجل الاجتماع مع المهندس نصر أبو الحسن، لكن الأخير لم يحضر مما جعل شوقى غريب يغادر الإسماعيلية دون توقيع العقود، وحاول بعض المسئولين حل الأزمة لكنها لم تكتمل.

وأصبح الاتجاه حاليا داخل مجلس إدارة الإسماعيلى منح حمد إبراهيم وجهاز إيهاب جلال الفرصة في قيادة الفريق في الموسم الجديد، خاصة في ظل رفض الاتحاد الدولى رفع القيد عن الإسماعيلى في الفترتين القادمتين لسوء السلوك الرياضى مع اللاعبين، فأصبح الوضع يحتاج لمدرب يعرف قدرات اللاعبين المتواجدين والناشئين لذلك فإن تعيين حمد إبراهيم أصبح الأقرب.

تلقى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، صدمة قوية بعدما رفص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استئنافه على قرار إيقاف القيد، ليتأكد رسميا حرمان الدراويش من قيد لاعبين جدد هذا الموسم.

وكان الاتحاد الدولي قرر إيقاف قيد الإسماعيلي لمدة فترتين بسبب التعامل غير الرياضي مع اللاعبين في عدم دفع مستحقاتهم، وقدم الإسماعيلي استئناف على هذا القرار إلا أنه قوبل بالرفض ليتأزم موقف الدراويش.

وبهذا القرار يكون الإسماعيلي غير قادر على تسجيل لاعبين هذا الصيف والانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من حصول الدراويش علي توقيع أكثر من لاعب.