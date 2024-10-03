"عيب النجم الأوحد".. نائب رئيس الزمالك يصدم الجماهير بطلبات زيزو للتجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، طلبات أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو، مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير، والانتقال إليه مجانا في نهاية الموسم.

قال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "زيزو طلب أكثر من 60 مليون جنيه في الموسم، وعُرض عليه من الخارج أكثر من ذلك".

أكمل: "والد زيزو طبعا زملكاوي، ولكنه في النهاية يريد مصلحة نجله، ولابد أن أوضح أن ما يحدث سببه عيب النجم الأوحد في الفريق لأن الجميع يتعلق به".

أوضح: "لو الفريق به 10 نجوم، لن يحدث هذا، ويطلب أي لاعب مبالغ زيادة بهذه القيمة، لأن كثرة رفع العقود يسبب مشاكل مع اللاعبين الآخرين".

وأضاف: "زيزو يجيد استخدام ارتفاع مستواه في التفاوض لزيادة عقده في الزمالك، وكل اللاعبين في الدنيا قابلين للاستبدال، ومن وجهة نظر اللاع أنه تنازل عن 50% من الذي كان سيحصل عليه، لكنه طلب في نفس التوقيت رقم كبير".

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