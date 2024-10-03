"وافق ولكن".. هشام نصر يكشف مفاجأة بشأن انضمام راموس إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

كشف هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، عائق وحيد للتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق.

وقال نصر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "يوجد تواصل بين نجلي ووكيل أعمال راموس للانضمام إلى الزمالك، لكن هناك عائق أمامنا".

وأضاف: "راموس وافق على الانضمام للزمالك والعائق ليس في المبلغ، بل العائق في السيولة المالية للنادي بشكل عام، وصفقة راموس تشبه رونالدو العائد منها أكبر بكثير".

وتمكن راموس من حصد جميع الألقاب مع ريال مدريد الإسباني، وأبرزهم الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى التتويج بكأس الأمم الأوروبية مرتين مع منتخب إسبانيا.

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