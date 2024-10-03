شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعيد التفاوض مع المهاجم المالى فيلى تراورى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى قرار مسئولى الأهلى، بإعادة فتح ملف التفاوض مع المالى فيلى تراورى، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى، لتدعيم صوف الفريق خلا فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7: "الأهلي كان قد تفاوض مع اللاعب المالي مؤخراً بل وحصل على موافقته بالانتقال للقلعة الحمراء، إلا أن الأهلي تراجع عن إتمام التفاوض بسبب رؤية مارسيل كولر المدير الفنى التى تغيّرت من موافقة إلى رفض للصفقة".

وأردف الليثى: "خسارة السوبر الأفريقى جعلت لجنة التخطيط للكرة تُعيد فتح ملف الصفقات، وبدأت تفكر بجدية في ضم لاعب أجنبي قبل غلق باب القيد نهاية أكتوبر الجاري، وبعض الأصوات داخل لجنة التخطيط طرحت فكرة ضم مهاجم مازيمبي لتدعيم هجوم الفريق بعيداً عن وجهة نظر كولر التي يرى النادي إنها لم تكن منطقية في بعض الأمور".

وأشار: "لجنة التخطيط ستحسم ملف صفقة تراوري خلال الأيام المقبلة من خلال التشاور مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الذي بات مسئولاً عن عدة ملفات منها ملف الصفقات ويبلغ فيلي تراوري، 23 عامًا، وشارك تراوري مع فريق مازيمبي الموسم الماضي، في 36 مباراة بكل المسابقات، وسجل 25 وقدم 8 تمريرات حاسمة".

وتابع أنه تم تكليف محمد رمضان المدير الرياضي للنادي ببحث ملف النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، وقد جلسة خاصة مع معلول لإنهاء أزمة اللاعب التي تفاقمت الأيام الماضية وهو ما ظهر بوضوح في غياب اللاعب عن حفل استلام درع الدوري.

وشدد: الأهلي كان قد اتفق مع علي معلول على تجديد عقده لمدة موسماً قبل أن يتم رفع اسمه من قائمة الفريق للموسم الجديد بسبب جراحة وتر أكيلس التي تُبعده عن الملاعب منذ مايو الماضي ومازال يحتاج تأهيل حتى نوفمبر المقبل ويتطلع الخطيب للوصول إلى إتفاق مُرضي مع علي معلول وإخماد ثورته التي بدأت تطفو على سطح الأحداث الكروية في الأهلي خاصة وأن اللاعب التونسي من أهم نجوم الفريق خلال السنوات الأخيرة".

وأشار إلى إجراء مسئولى النادي الأهلي اتصالات على مدار اليومين الماضية مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق المتواجد في بلاده حالياً من أجل إخطاره ببعض القرارات التي تم إتخاذها خلال الأيام الماضية عقب خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

واسترسل: "مسئولو الأهلي تحدثوا مع كولر عن حالة الغضب الجماهيري بعد خسارة السوبر الأفريقي، خاصة أن أداء اللاعبين أمام الزمالك كان مُخيّبا لطموحات وأحلام الجماهير لذا تم اتخاذ بعض القرارات التنظيمية في مقدمتها ، تعيين محمد رمضان مديراً رياضياً للنادي بجانب توقيع غرامات مالية على اللاعبين".

وأشار: "اتفق مسئولو الأهلي مع كولر فور عودته من بلاده على عقد جلسة خاصة بينهم من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة أبرزها خسارة السوبر والإستعداد للإرتباطات المقبلة ونفى مسئولو الأهلي ، ما تردد مؤخراً بشأن سفر كولر إلى سويسرا من السعودية عقب انتهاء السوبر الأفريقي دون الحصول على إذن من النادي ، مؤكدين أن المدرب اتفق مع إدارة النادي على رحلة سويسرا قبل السفر للسعودية لخوض السوبر الأفريقي".

واختتم الليثى حديثه: "مسئولو النادي الأهلي نفوا ما تردد بشأن عدم رغبة كولر في العودة للقاهرة لاستكمال تجربته مع النادي، وأكدوا أن المدرب سيقود تدريبات الفريق عقب انتهاء الراحة الحالية استعداداً للارتباطات المقبلة أبرزها السوبر المصري يومي 20 و24 أكتوبر المقبل ثم مواجهة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري بالقاهرة في بطولة فيفا إنتركونتيننتال".