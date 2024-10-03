شكرا لقرائتكم خبر عن عقد زيزو الجديد فى الزمالك الأعلى بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت تصريحات هشام نصر، نائب رئيس نادى الزمالك، حول تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب القلعة البيضاء، الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجديد ويحق له التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل لتوضح قيمة تنازالات اللاعب عن إغراءات كثيرة للاستمرار فى القلعة البيضاء.

طلبات زيزو

وكشف هشام نصر، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أمس الأربعاء، أن زيزو طلب أكثر من 60 مليون جنيه في الموسم من أجل التجديد للأبيض بعدما رفض عرضا كبيرا من الخارج واختار الاستمرار مع الزمالك".

وأضاف هشام نصر: "أن زيزو يجيد استخدام ارتفاع مستواه من أجل زيادة عقده، ومن وجهة نظره أنه تنازل عن 50% من الذي كان سيحصل عليه، لكنه طلب في نفس التوقيت رقم كبير".

عرض نيوم السعودى

تلقى أحمد مصطفى زيزو عرضا مغريا من نادى نيوم السعودى للانتقال إليه، والذى كان سيحصل من خلالها على مبلغ كبير جدا يفوق ما سيحصل عليه من الزمالك بكثير، ولكن إدارة الزمالك رفضت الموافقة على هذا العرض، وفضلت استمراره داخل القلعة البيضاء لأنه من أبرز نجوم الفريق إن لم يكن الأبرز".

مخاوف زملكاوية

يشعر الجمهور الزمالك بعد هذه التصريحات بالخوف من رحيل أحمد مصطفى زيزو عن الفريق لعدم الوصول لاتفاق مع الإدارة على تجديد العقد، على الرغم من تأكيد مسئولى الأبيض على وضع تجديده أولوية لدى المجلس، ولكن ينتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الجديد، ويحق له الرحيل مجانا، والتوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل.

عقد زيزو الجديد

وسيكون مجلس الزمالك في مهمة الإبقاء على زيزو والتوصل لاتفاق مع اللاعب الذى يرغب أيضا في البقاء، وحال توقيع العقد الجديد سيكون زيزو أغلى لاعب يتقاضى راتبا في الدورى المصرى، بعدما مطالبات اللاعب بأكثر من 60 مليون جنيه في الموسم الواحد.