شكرا لقرائتكم خبر عن الحلوانى: إمام عاشور يحتاج للتركيز داخل الملعب.. وعطية الله صادفه سوء توفيق مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عمرو الحلوانى لاعب النادى الأهلى الأسبق، أن جاهزية اللاعبين فى التدريبات سبب المشاركة أساسيا لذلك المدرب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر يرفض دخول بعض الصفقات الجديدة فى التشكيل بسبب عدم إستكمال جاهزيتهم البدنية والفنية.

قال عمرو الحلوانى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 : "لابد أن يعيد إمام عاشور لاعب خط وسط فريق الأهلى تركيزه فى المباريات فقط وعدم الالتفات إلى الأمور الخارجيه بسبب موهبته التى يمتلكها والتطوير الدائم أيضا".

أضاف الحلوانى: "المغربى يحيى عطية الله جناح أيسر فريق الأهلى صادفه سوء توفيق كبير فى مواجهة السوبر الأفريقى حيث جميع اللاعبين فى ذلك المباراة كانوا خارج التركيز تماما وكان لأبد من إعتذاره عن تسديد ركلة الجزاء للجهاز الفنى قبل خوض ركلات الجزاء وهذا الأمر لا يعيبه على العكس تماما سوف يساعد الفريق فى هذا الأمر".

تابع:" الأقرب مشاهدة مباراة قمة أخرى بين الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المحلى حيث الفريق الأحمر قادر على تجاوز فريق سيراميكا والزمالك أيضا لديه دوافع قوية للفوز على بيراميدز ".

واختتم عمرو الحلوانى حديثه قائلا " أقوم حاليا بخوض فترة معايشة ودرسات داخل نادى مانشيستر سيتى على الصعيد الفنى والإدارى سوف تستمر لمدة 11 شهر وذلك لتعليم ونقل جميع التطويرات فى عالم كرة القدم العالمية إلى مصر والإستفادة منها السنوات المقبلة وهناك إهتمام كبير من قبل مسئولى النادى الإنجليزى بالأمر".