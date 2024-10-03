شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة وحرس الحدود ضمن 4 وديات لفريق أهلي بنغازي الليبي بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريقى سموحة وحرس الحدود نظيرهم أهلي بنغازي الليبي ضمن 4 مباريات ودية يخوضها الفريق الليبى بالمعسكر المغلق المقام حاليا فى القاهرة استعداداً لإنطلاق الدورى الليبى الممتاز.

وكانت وصلت بعثة فريق أهلى بنغازي الليبى إلي القاهرة أمس لإقامة معسكر مغلق في مدينة القاهرة في الفترة من 29 سبتمبر حتي 20 أكتوبر الجاري.

وتم الإتفاق مع أندية سموحة وحرس الحدود والترسانة والشمس لمواجتهم وديا خلال معسكر الفريق المقام فى القاهرة لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا حيث يطمح نادي أهلي بنغازي في تحقيق بطولة الدوري الممتاز الليبي بعدما فقد اللقب في الموسمين الأخيرين باللحظات الأخيرة وتعاقد النادي مع المدير الفني الصربي ديجان.