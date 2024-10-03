شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفاوض مع الراحلين بعد إيقاف القيد بشكل رسمي والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو الإسماعيلى في مفاوضات جادة مع اللاعبين الراحلين بنهاية الموسم الماضى، من أجل عودتهم مرة أخرى للفريق وتمديد عقودهم بعد إيقاف القيد بشكل رسمي لفترتين.

ويسعى الإسماعيلى لإعادة محمد فوزى الذى وقع لفريق بتروجت، وعصام صبحى الذى انتقل للجونة، كما أعاد البوركينى إيريك تراورى الذى تم الاتفاق معه على فسخ التعاقد بالتراضى للفريق من جديد، وكذلك إعادة على الملوانى مهاجم الفريق الذى كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقناة، وكذلك أحمد محسن الظهير الأيسر الذى تم فسخ التعاقد معه.

وتلقى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، صدمة قوية بعدما رفص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استئنافه على قرار إيقاف القيد، ليتأكد رسميا حرمان الدراويش من قيد لاعبين جدد هذا الموسم.

وبهذا القرار يكون الإسماعيلي غير قادر على تسجيل لاعبين هذا الصيف والانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من حصول الدراويش علي توقيع أكثر من لاعب.