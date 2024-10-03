شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج السعودى يهزم سيدنى فى تحديد مراكز كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الخليج السعودى على نظيره سيدنى الإسترالى بنتيجة 47-27 فى إطار اليوم الختامى لتحديد مراكز كأس العالم للأندية لكرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة .

فيما يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره تاوباتى البرازيلى الثانية ظهر اليوم الخميس ، فى إطار ختام تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".



ونجح فريق يد الزمالك فى تحقيق الفوز على كاليفورنيا إيجلز الأمريكى فى أول مواجهات تحديد المراكز أول أمس الثلاثاء بنتيجة 41-23.

كما إستطاع الزمالك تحقيق الفوز بأول مبارياته بالبطولة على تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25 قبل الخسارة من فيزبريم المجرى 34- 27 الأحد.

فيما تأهل الأهلى كأفضل مركز ثانى بمجموعته بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الإسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وتشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.