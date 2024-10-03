شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق الزمالك مواجهة قوية مع بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، التى تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، فى نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد 20 أكتوبر الجارى، مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبي، بينما يشارك بيراميدز في البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

من جانبه، أبلغ البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين بغلق ملف الاحتفالات بالسوبر الأفريقى والذى توج به الفريق الأبيض يوم الجمعة الماضية على حساب الأهلى.

وطالب جوميز اللاعبين بغلق ملف الاحتفال من أجل الاستعداد لبطولة السوبر المحلى المقرر له فى الإمارات، مشددا عليهم بضرورة مواصلة الأداء الجيد والتركيز من أجل التتويج باللقب.