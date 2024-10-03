شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيراميكا في السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي الاستعداد لخوض مباراة صعبة أمام سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، حيث يلعب الأهلي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من الدوري المصري، بينما يلعب سيراميكا المباراة باعتباره بطل كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا

ويلتقى النادى الاهلى مع سيراميكا في السابعة مساء الأحد 20 أكتوبر الجارى، على استاد آل نهيان في دولة الإمارات، في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية، حيث يشارك بيراميدز باعتباره بطل كأس، بينما يشارك الزمالك باعتباره صاحب الكارت الذهبي.

وستكون مباراة النهائى يوم الخميس 24 أكتوبر على استاد محمد بن زايد الساعة السابعة مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة الرابعة وخمس دقائق.

تصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى النصف النهائى، وتُجرى الفرق تدريبات فرعية يومى 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.