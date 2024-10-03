شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل إلى نصف نهائي قطر كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، التى تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الشربيني على الانجليزية جورجينا كيندي في ربع النهائي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 7-11, 14-12, 11-5.

وشهد جدول المنافسات حضورا مصريا كبيرا فى وجود أبرز نجوم اللعبة، حيث يشارك في البطولة 26 لاعباً ولاعبة، بواقع، 10 لاعبين في منافسات الرجال و16 لاعبة في منافسات السيدات جاءوا كالتالي:

منافسات الرجال: على فرج، يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، على أبو العنين، مازن هشام، طارق مؤمن، مصطفى عسل، محمد زكريا، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي.

منافسات السيدات: نور الشربيني، سنا إبراهيم، هنا رمضان، مريم متولي، سلمى الطيب، هانيا الحمامي، ملك خفاجي، منه حامد، فيروز أبو الخير، زينة ميكيوي، روان العربي، أمينة عرفي، فريدة محمد، سلمى هاني، ندى عباس، ونوران جوهر.

ويحمل الثنائى المصرى علي فرج وهانيا الحمامي لقب البطولة عن النسخة الماضية التي أقيمت في سبتمبر 2023، حيث فاز فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس، بينما فازت هانيا الحمامي على نور الشربيني.