الزمالك يضم لاعبة الأهلي قبل مباراة القمة بـ24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت حنين هشام لاعبة الأهلي لكرة القدم النسائية، انتقالها إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري للسيدات بـ 24 ساعة.

وقالت حنين صاحبة الـ19 عاما في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "انضممت إلى صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر بعد رحيلي عن الأهلي، وكنت من ناشئات الأهلي ولعبت معهم العام الماضي".

ويحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ضيفا على سيدات الزمالك، في الرابعة عصر غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات.

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